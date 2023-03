Haaland marca cinco gols na vitória do Manchester City e entra no pódio da Champions

O centroavante norueguês, Erling Haaland, voltou aos holofotes após a vitória do Manchester City sobre o Red Bull Leipzig, por 7 a 0. Isso porque cinco dos sete gols do City foram marcados por Haaland, mostrando que o apelido “Cometa” não é por acaso.

Agora, Haaland é o artilheiro da Champions League e já marcou 10 gols em seis jogos. Atrás do centroavante está apenas Mohamed Salah do Liverpool, com oito gols. Kylian MBappé ainda consta na lista, mesmo com o PSG já eliminado, está em terceiro, com sete.

Em uma entrevista pós-jogo, o jogador falou sobre o desempenho do time inteiro na partida e lembrou que é a primeira vez que marca cinco gols em um único jogo.

“Vocês viram o time do Manchester City com muita fome, o que deixou claro que ainda somos um time de um futebol muito bom. Não acho que já marquei cinco gols em um único jogo antes, já marquei três, quatro, mas cinco não”, disse o norueguês.



Ainda durante a partida, o Haaland deixou aparente seu descontentamento ao ser substituído antes de marcar o sexto gol. O feito seria um marco histórico e o tornaria o primeiro jogador a marcar seis gols em uma partida da Champions League.

“Eu queria ficar para marcar o sexto, mas não fiquei, não tenho nada para falar sobre isso. Estou muito orgulhoso de ter marcado cinco gols”, declarou.

Agora o centroavante está no pódio da Champions, como o terceiro jogador a alcançar esta marca. Junto dele estão o argentino Lionel Messi, do PSG, e o brasileiro Luiz Adriano, do Internacional. Messi marcou cinco gols quando ainda jogava pelo Barcelona, na partida contra o Bayer Leverkusen. Já Luiz Adriano marcou cinco quando jogava pelo Shakhtar Donetsk, no jogo contra o BATE.