Jogador do Manchester City pode ser investigado na Inglaterra por exposição indecente em público

O lateral-direito do Manchester City, Kyle Walker, pode ser investigado por exposição indecente em público na Inglaterra, após abaixar as calças em um bar de Manchester após o jogo contra o Newcastle, onde o clube venceu por 2x0.

No país, a lei prevê que uma pessoa comete exposição indecente, caso mostre suas partes íntimas de forma intencional em público. O crime, se comprovado, pode resultar em até dois anos de prisão.

Segundo informações do jornal inglês The Sun, o jogador teria chegado ao bar embriagado, acompanhado de amigos e duas mulheres loiras. Ele chegou a beijar e acariciar os seios de uma das mulheres no local. Vale ressaltar que Walker é casado com Annie Kilner, com quem tem um relacionamento desde os 17 anos.

O lateral chegou a abaixar as calças duas vezes enquanto estava no bar, enquanto as pessoas observavam.

Além de ser investigado por autoridades locais, por atentado ao pudor, Walker também corre risco de ser punido disciplinarmente pelo City, que ainda não se pronunciou, e pela Seleção inglesa, podendo não ser convocado para os jogos contra Itália e Ucrânia pela Liga das Nações.