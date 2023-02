Guardiola se pronuncia sobre denúncias de fraudes financeiras no City: 'jogaria a segunda divisão'

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, falou pela primeira ves nesta sexta-feira (10) sobre acusações de violações foram feitas ao clube no início da semana. Durante a entrevista, o treinador disse que o City é inocente e reclamou do tratamento dado pela mídia ao caso.

"Nós já estamos sendo tratados como culpados, assim como no caso com a Uefa três anos atrás. O clube provou que não deveria ter sido acusado, por que seria diferente agora? Vocês já sabem de que lado estou. Tenho plena convicção de que somos inocentes", afirmou Guardiola.

Questionado sobre um possível rebaixamento do City como punição à uma possível fraude financeira, Pep foi irônico. Ele disse que treinaria o elenco na Segunda Divisão e brincou com o passado pouco sucedido do time azul de Manchester.

"O tempo vai dizer o que vai acontecer. Mas caso não sejamos inocentes, vamos aceitar o que o juiz e a Premier decidirem. Vamos para a segunda divisão sem problemas. Já estivemos lá antes. Chamaremos de volta Paul Dickov, Mike Summerbee..." – disse, citando jogadores do passado do City em tempos que o clube não tinha aporte financeiro pesado como hoje em dia.