Pep Guardiola pode deixar o Manchester City caso clube seja punido pela Premier League

O técnico Pep Guardiola, de 52 anos, pode deixar o Manchester City caso o clube inglês seja punido por supostas violações de uma série de regras financeiras. No comando desde a temporada 2016/17, Guardiola já havia declarado que deixaria o clube caso os diretores mentissem sobre as investigações.

O Manchester City está sendo acusado pela Premier League de burlar regras financeiras entre os anos de 2009 e 2018, período de sua ascensão, logo após ter sido comprado pela família governante de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

O time é alvo de investigação por não informar seus balanços financeiros precisamente entre 2009 e 2018 e de não fornecer os detalhes completos sobre a remuneração dos seus gerentes em contratos entre os anos de 2009 e 2013. O City ainda está sendo acusado de outras infrações.

As informações do portal Metrópoles apontam que Guardiola teria sido um dos primeiros a saber que o time estava sendo acusado e que soube antes mesmo do caso vir a público. Em 2022, ele já havia declarado à imprensa que deixaria o clube caso os diretores mentissem para ele sobre as investigações.

Caso seja punido, o City pode perder pontos na Premier League ou até mesmo ser banido da liga por tempo indeterminado.

Pep Guardiola no Manchester City

Pep Guardiola é um renomado treinador de futebol que começou a treinar o City em 2016. Desde então, ele tem liderado o time para uma série de conquistas importantes, incluindo três campeonatos da Premier League, uma Copa da Liga da Inglaterra e uma Copa da Inglaterra. Guardiola é conhecido pelo seu estilo de jogo ofensivo e posicional para a equipe, resultando em uma forma elegante e eficiente de jogar futebol.

O técnico espanhol é considerado um dos melhores treinadores do mundo e é amplamente respeitado pela sua habilidade de liderar equipes de sucesso.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)