Flamengo enfrenta o Al Hilal na estreia do Mundial de Clubes; saiba como vêm as equipes

Começa hoje a caminhada rubro-negra em busca do sonhado bicampeonato mundial. O time estreia a partir das 16 horas (Brasília), contra o Al Hilal, pela semifinal do torneio. O jogo será disputado no estádio de Tânger, no Marrocos, e coloca frente a frente os campeões sul-americano e asiático.

Para a empreitada, o Flamengo vem sem desfalques de última hora, e tenta, pela segunda vez em quatro anos, alcançar o Olimpo dos clubes. Do atual elenco, seis jogadores estiveram em 2019, quando o time perdeu para o Liverpool por 1 a 0, e hoje tentam a redenção. Mas antes, precisam avançar para a semifinal para sonhar com uma possível final contra o Real Madrid, grande favorito na disputa.

Mas voltando ao Al Hilal, nem tudo segue conforme o planejado. O meia Kanno, principal articulador do meio-campo, está fora de combate. O substituto ainda gera dúvida no técnico Ramón Díaz. Os sauditas chegam desgastados, depois de um confronto acirrado nas quartas de final, com direito a disputa de pênaltis.

Logo mais, quem vencer avança à final. Em caso de empate, o jogo vai para prorrogação e disputa de pênaltis, caso a igualdade persista. O vencedor do embate recebe na grande final o vencedor de Al Ahly, do Egito, ou Real Madrid. Os dois times jogam nesta quarta-feira (8), a partir das 16 horas (Brasília), em Rabat. Já a final do torneio será disputada no sábado.

Como vêm os times?

Flamengo - técnico Vitor Pereira

Do lado rubro-negro, o time é bastante conhecido dos torcedores. Poucas mudanças foram confirmadas em cima da hora. Os últimos a chegarem foram os laterais Matheuzinho (direita) e Filipe Luís (esquerda), que devem ser titulares. No mais, o restante do time deve ser o mesmo, conservando a base titular de 2022, com Gerson na vaga de João Gomes, que deixou o clube.

Escalação provável: Santos; Matheuzinho, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.

Quem está fora: Bruno Henrique e Victor Hugo (departamento médico).

Pendurados: ninguém.

Al Hilal - técnico: Ramón Díaz

O time da Arábia Saudita teve uma grande perda para o Mundial de Clubes, que foi a suspensão do meia Kanno. O jogador recebeu o cartão vermelho nas quartas de final, contra o Wydad Casablanca. Na ausência dele, fica a dúvida sobre quem completa o meio-campo junto do ex-rubro-negro Cuéllar e de Salem, que é ídolo no país. Além dele, outro ex-Flamengo no time é Michael.

Escalação provável: Abdullah Al Mayouf; Abdulhamid, Jang, Ali Albulayhi e Nasser Aldawsari; Gustavo Cuéllar, Musab Aljuwayr e Salem Aldawsari; Michael, Ighalo e Marega.

Quem está fora: Kanno (suspenso) e André Carrillo (machucado).

Pendurados: Ali Albulayhi, Salem Aldawsari, Abdullah Alhamddan e Saleh Alshehri

Arbitragem

Árbitro: Istvan Kovacs (Romênia)

Assistente 1: Vasile Florin Marinescu (Romênia)

Assistente 2: Mihai Ovidiu Artene (Romênia)

Quarto árbitro: Mustapha Ghorbal (Argélia)

VAR: Juan Martinez (Espanha)