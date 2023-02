Mundial de Clubes da Fifa 2022: saiba quem joga, os horários e quando é o primeiro jogo do Flamengo

Incia nesta quarta-feira (01/02), o Mundial de Clubes da Fifa de 2022. Ao todo, sete clubes, de todos os continentes, disputam o título de melhor time de futebol do Mundo. O atual campeão fa competição é o Chelsea, que venceu o Palmeiras por 2 x 1 em Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos), no início do ano passado.

Quais as equipes que disputal o Mundial da Fifa de 2022?

As sete equipes que disputam o Mundial de Clubes da FIFA 2022 em 2023 são:

Flamengo (Brasil)

Seattle Sounders (Estados Unidos)

Auckland City (Nova Zelândia)

Wydad Casablanca (Marrocos)

Al Ahly (Egito)

Real Madrid (Espanha)

Al Hilal (Arábia Saudita)

Confira dia, horários e onde assistir as partidas do Mundial da Fifa 2022

1º de fevereiro (quarta-feira) 1ª rodada 16:00 Al Ahly x Auckland City Estádio Ibn Batouta, Tânger;

1ª rodada 16:00 Al Ahly x Auckland City Estádio Ibn Batouta, Tânger; 4 de fevereiro (sábado) 2ª rodada 14:30 Seattle Sounders x Al Ahly ou Auckland City Estádio Ibn Batouta, Tânger

2ª rodada 14:30 Seattle Sounders x Al Ahly ou Auckland City Estádio Ibn Batouta, Tânger 4 de fevereiro (sábado) 2ª rodada 11:30 Wydad Casablanca x Al Hilal Estádio Príncipe Moulay Abdellah, Rabat

2ª rodada 11:30 Wydad Casablanca x Al Hilal Estádio Príncipe Moulay Abdellah, Rabat 7 de fevereiro (terça-feira) Semifinal 1 16:00 Flamengo x Wydad Casablanca ou Al Hilal Estádio Ibn Batouta, Tânger

8 de fevereiro (quarta-feira) Semifinal 2 16:00 Seattle Sounders ou Al Ahly ou Auckland City x Real Madrid Estádio Ibn Batouta, Tânger

Semifinal 2 16:00 Seattle Sounders ou Al Ahly ou Auckland City x Real Madrid Estádio Ibn Batouta, Tânger 11 de fevereiro (sábado) Jogo pelo 3º lugar 12:30 Perderdor da semifinal 1 x Perdedor da semifinal 2 Estádio Príncipe Moulay Abdellah, Rabat

Jogo pelo 3º lugar 12:30 Perderdor da semifinal 1 x Perdedor da semifinal 2 Estádio Príncipe Moulay Abdellah, Rabat 11 de fevereiro (sábado) Final 16:00 Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2 Estádio Príncipe Moulay Abdellah, Rabat

Quando é o jogo do Flamengo no Mundial da Fifa 2022?

O time brasileiro fará sua primeira partida na próxima terça-feira, (07/02), às 16h, no estádio Ibn Batouta, em Tânger. A partida será contra o vencedor do confronto entre Wydad Casablanca ou Al Hilal.

Caso vença essa partida, o Flamengo se credenciará para disputar a final do Mundial de Clubes. Espera-se que o clube brasileiro enfrente, numa possível final, o Real Madrid, da Espanha.

Mundial de Clubes da FIFA: onde assistir

A TV Globo tem permição para transmitir apenas os jogos do Flamengo (semifinal e possivelmente a final). Por isso, para quem desejar acompanhar as outras partidas, basta ir no site da Fifa, no serviço de streaming FIFA+, ao vivo e gratuito.

Os canais Sportv e o aplicativo Globoplay transmitirão todos as partidas do Mundial de Clubes.