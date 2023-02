Ex-jogador do Chelsea e atletas de vôlei desaparecem após terremoto na Turquia

Christian Atsu, meia ganês de 31 anos, é um dos desaparecidos na Turquia após um terremoto de magnitude 7,8 atingir o país. O jogador teve passagem por grandes clubes europeus como Chelsea e Porto, e atualmente joga pelo Hatayspor, clube turco pelo qual marcou o gol da vitória no último domingo.

No local onde o time estaria, alguns companheiros de time e membros da comissão técnica teriam sido retirados dos escombros. No entanto, Atsu, o também jogador Onur Ergün, o diretor esportivo, Taner Savut e o tradutor, Emre Aslan, continuam desaparecidos.

Além dos jogadores, um time inteiro de vôlei estava em um dos prédios que desabou também na Turquia. Ao todo 14 jogadoras do time Hatay entraram na lista de desaparecidos, elas disputavam divisões inferiores do campeonato turco. Jogadores do time masculino e membros do clube turco fazem apelos por não ter notícias das jogadoras até o momento.

Segundo informações do governo do país, já são mais de 1.600 desaparecidos e mais de 3.000 feridos na Turquia e na Síria, país que também foi atingido pelo terremoto. O tremor, que durou cerca de um minuto e meio, também foi sentido em Israel, Iraque, Líbano e Chipre. A ex-central da Seleção Brasileira Feminina de vôlei, Bia, que atualmente defende o time turco Kuzeyboru, teve que deixar o apartamento onde mora por causa do terremoto.

“Era umas 04h20 da madrugada, eu acordei e estava balançando. Eu não entendi bem o que estava acontecendo, meio perdida. Parou, eu peguei o telefone e perguntei em um grupo se estava tudo bem. Teve uma segunda vez e pediram para a gente sair do prédio, ficar dentro dos carros. Estava nevando bastante, passou uns 40 minutos mais ou menos e falaram para a gente voltar para o prédio que estava tudo bem”, disse a jogadora por meio de um vídeo publicado em uma rede social.

Além de Bia, as jogadoras da Seleção Brasileira, Gabi, Macris e Ana Cristina, também atuam no país, porém estavam em Istambul, capital da Turquia, que sofreu menos com os impactos do terremoto. O país é um dos principais centros de voleibol do mundo.

O jogador de futebol, Felipe Melo, considerado ídolo na Turquia depois de atuar pelo Galatasaray, onde ganhou vários campeonatos no país em 154 partidas pelo time, se solidarizou por meio de um vídeo publicado em uma rede social. “Meus sentimentos, minha segunda pátria. Meu coração e minhas orações estão com vocês”, declarou o volante, em turco, no vídeo.