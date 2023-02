Repórter corre ao vivo e salva criança durante terremoto na Turquia; vídeo

Um repórter que acompanhava e transmitia ao vivo, os estragos causados pelo terremoto na manhã desta segunda-feira (06), conseguiu escapar de um desabamento e ainda ajudou a salvar uma criança durante o segundo tremor. As informações são do portal UOL.

Esra Arpa, uma outra repórter que estava com o jornalista Yüksel Akalan no momento do incidente, não conteve as lágrimas ao relatar o a cena. "Foi muito difícil, estávamos indo para o hotel e seguiríamos a transmissão de lá. Mas houve um abalo secundário, e, de repente, estávamos na zona do terremoto. Do nada, estávamos no meio dos escombros e nuvens de poeira. Foi um momento de horror.", contou.

Os dois jornalistas trabalham no canal A Haber. A emissora disse que ambos já estão em um local seguro. "Conseguimos sair de lá com a coragem de Yüksel Akalan. Se não fosse pela coragem dele, talvez estivéssemos em uma situação diferente", disse Arpa.

O primeiro sismo aconteceu por volta das 4h no horário local (22h de ontem, no horário de Brasília), na região entre as cidades turcas de Gaziantepe e Kahramanmaras. Por volta das 8h, outro terremoto foi detectado no sudeste da Turquia, este de magnitude 7,5.

Tremores foram sentidos em vários países. Chipre, Líbano e Iraque também foram afetados pelo terremoto. De acordo com o serviço geológico dinamarquês, o sismo pôde ser sentido até na Groenlândia, a milhares de quilômetros do epicentro.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).