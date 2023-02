Número de mortos após terremoto já passa de 1,5 mil na Turquia e Síria

Mais de 1.500 pessoas morram após o terremoto de magnitude 7,8 que atingiu a região central da Turquia e o noroeste da Síria, na manhã desta segunda-feira (6). Este foi o terremoto mais forte desde 1939 na região, que fica sobre várias placas tectônicas. Ele durou mais de um minuto e meio, de acordo com relatos e gerou dezenas de réplicas. O epicentro do fenômeno foi no povoado de Kahramanmaras, próximo à cidade de Gaziantep, no sudoeste, bem perto da fronteira com a Síria, mas o tremos chegou a ser sentido em toda a região central da Turquia e outras áreas, como o noroeste da Síria. As informações são do G1 Mundo.

Além dos mortos, milhares de pessoas ficaram feridas e edifícios foram danificados. O governo turco informou que mais de 45 países já anunciaram que enviarão ajuda humanitária e equipes de busca.

"Transmito meus melhores votos a todos os nossos cidadãos que foram afetados pelo terremoto que ocorreu em Kahramanmaraş e foi sentido em muitas partes do nosso país. Todas as nossas unidades relevantes estão em alerta sob a coordenação da AFAD", declarou o presidente da Turquia Recep Tayyip Erdogan, pelas redes sociais.