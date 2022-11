Número de mortos em terremoto na Indonésia salta para 271; há ainda feridos e desaparecidos

O terremoto que atingiu a Indonésia na última segunda-feira (21) deixou pelo menos 271 mortos, de acordo com o governo local. Outras 40 pessoas estão desaparecidas e milhares ficaram feridas durante o tremor que atingiu Java e foi sentido também em Jacarta, capital do país. As informações são do G1 Mundo.

Segundo o diretor da Agência Nacional de Resgate e Buscas do governo indonésio, Henri Alfiandi, a maioria das vítimas eram crianças que estavam na escola no momento do tremor.

Autoridades locais afirmam anda que 7.060 pessoas tiveram de deixar suas casas por conta do terremoto de magnitude 5,6, que aconteceu a uma profundidade de 10 km. O fenômeno ocorreu as 13h no horário local.