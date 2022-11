Terremoto de magnitude 5,6 deixa mais de 50 mortos e 700 feridos na Indonésia

Um terremoto de magnitude 5,6 atingiu a Indonésia, nesta segunda-feira (21), deixando ao menos 56 mortos e mais de 700 feridos. Há ainda centenas de desaparecidos, de acordo com autoridades locais, e dezenas de prédios foram total ou parcialmente danificados. "O terremoto foi tão forte. Meus colegas e eu decidimos sair de nosso escritório no nono andar com escadas de emergência", contou Vidi Primadhania, funcionário público do sul de Jacarta. As informações são do G1 Mundo.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos - que registra tremores no mundo inteiro -, informou que o epicentro ocorreu em Cianjur, na região ocidental de Java, a principal ilha do país e que fica a cerca de 75 quilômetros da capital do país, Jacarta.

Com centenas de prédios comerciais, a área metropolitana de Jacarta foi fortemente impactada pelo tremos. A Indonésia é um vasto arquipélago de mais de 270 milhões de pessoas e frequentemente atingido por terremotos, erupções vulcânicas e tsunamis devido à sua localização no “Anel de Fogo”, um arco de vulcões e falhas geológicas na Bacia do Pacífico. Porém, não é comum os tremores serem sentidos em Jacarta.

No terremoto desta segunda, os arranha-céus da capital balançaram por mais de três minutos e alguns foram evacuados.