Confrontos deixam 174 mortos em estádio de futebol na Indonésia; veja o vídeo

Pelo menos 174 pessoas morreram durante confrontos no Estádio Kanjuruhan, na cidade de Malang, em Java Oriental, na Indonésia, após a derrota da equipa da casa, o Arema FC, para o Persebaya Surabaya, por 3 a 2, na noite deste sábado. Foi a primeira derrota do Arema em casa no clássico regional com o Persebaya em 23 anos, segundo o jornal indonésio Kompas. As informações são do Portal Sic Notícias, de Portugal.

Torcedores insatisfeitos invadiram o campo e partiram pra cima de pessoas da equipe rival, provocando o caos no estádio. A polícia reagiu disparando gás lacrimogêneo, inclusive em direção às bancadas do estádio, causando o pânico entre a multidão.

Centenas de pessoas correram para uma porta de saída numa tentativa de escapar não só da violência, mas também ao gás lacrimogêneo.

Desde o confronto, o número de vítimas não para de crescer. O primeiro balanço indicava 129 mortos e 180 feridos. Depois aumentou para 158 óbitos, até o balanço mais recente, de 174.