Jogadores brigam no vestiários após Atlético de Madrid x Manchester City e polícia precisa intervir

Após a eliminação do Atlético de Madrid para o Manchester City na Liga dos Campeões, uma confusão entre jogadores das duas equipes tomou conta dos vestiários. Segundo informações de repórteres espanhois, a polícia precisou entrar no estádio para intervir.

Imagens da transmissão da partida captaram o zagueiro Savic, do Atlético, apontando o dedo e discutindo com Grealish, do City. O inglês respondeu com risadas e provocações. Depois Vrsaljko discute com Walker e tenta partir para cima do lateral-direito do City.

O clima pesado invadiu o gramado no momento que Felipe fez uma falta em Foden no final da partida. O zagueiro brasileiro foi expulso, e o técnico Diego Simeone aplaudiu ironicamente.

Com o 0 a 0 no placar, a equipe inglesa avançou para a semifinal, na qual vai enfrentar o Real Madrid nos dias 26/27 de abril e 3/4 de maio.