Terremoto deixa mais de 50 mortos e mais de 200 pessoas feridas na Turquia

Um terremoto atingiu a Turquia, na manhã desta segunda-feira (6), e deixou mais de 50 mortos e mais de 200 pessoas feridas. O tremor, de magnitude 7,9, foi sentido nas regiões norte, o oeste e o sul do país. As informações são do G1.

As autoridades turcas enviaram equipes de resgate e forneceram aeronaves para a região ao redor da cidade de Kahramanmaras, enquanto pediam assistência internacional. A televisão estatal TRT mostrou edifícios danificados e pessoas se reunindo em ruas cobertas por neve.

Segundo o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências, o epicentro do tremor foi a 10 km da superfície. A autoridade turca responsável por administrar desastres e emergências mediu o tremor em 7,4 e atestou que a origem se deu perto da cidade de Kahramanmaras.