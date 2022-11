Forte terremoto provoca alerta de tsunami nas Ilhas Salomão

Um forte terremoto de magnitude 7 atingiu as Ilhas Salomão, país do continente Oceania, nesta terça-feira (22). O serviço geológico dos Estados Unidos emitiu um alerta de tsunami pelo Centro de Alerta do Pacífico. As informações são do G1.

As Ilhas Salomão são formadas por centenas de ilhas, situadas no Pacífico Sul, e formam uma nação.

