O que aconteceu na Turquia? Veja o que se sabe até agora do terremoto que matou mais de 2 mil

Nesta segunda-feira (6), um terremoto de magnitude 7,8 atingiu a fronteira entre Turquia e Síria. Até o momento, foram contabilizados 1,5 mil mortos na tragédia, sendo 2,3 mil na Turquia e outros 592 na Síria. As estatísticas, infelizmente, devem aumentar bastante ao longo do dia, já que segundo diversas agências de notícias internacionais, há milhares de pessoas desaparecidas. Veja um vídeo do momento de uma queda de prédio:

O tremor durou um pouco mais de um minuto e trinta segundos gerando mais de 40 réplicas do fenômeno, um deles, quase da mesma intensidade do principal, chegou a atingir 7,7 de magnitude.

Até o momento, mais de 2 mil pessoas morreram contabilizando Turquia e Síria;

Milhares de pessoas estão desaparecidas;

Mais de 50 mil pessoas ficaram feridas

Até a última atualização desta reportagem, mais de 40 réplicas do terremoto foram registradas;

O epicentro do tremor foi no povoado de Kahramanmaras, no sudoeste, próximo da fronteira com a Síria, e se expandiu por 250 km;

O noroeste da Síria também foi fortemente afetado;

O tremor também foi sentido em Israel, Chipre e no Líbano;

Segundo o governo turco, mais de 45 países já anunciaram que enviarão ajuda humanitária e equipes de busca;

Um balanço do governo aponta que 2.8 mil edifícios desabaram com o terremoto.

terremoto na turquia twitter @haskologlu twitter @haskologlu IHA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO OMAR SANADIKI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEúdo MAHMUT BOZARSLAN/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Ondas sísmicas provocadas pelo terremoto são captadas por aparelhos no Brasil

Segundo a MetSul, uma empresa brasileira de meteorologia, as ondas sísmicas do violento terremoto na Turquia vão se expandindo pelo mundo e podem ser captadas por sismógrafos em todo o planeta, inclusive no Brasil. Veja o registro da passagem das ondas por estações sismográficas na Europa:

Veja vídeos do terremoto da Turquia:

Uma parte do Hospital Estadual de Iskenderun foi destruída após o terremoto.

Logo após o terremoto na cidade de Kahramanmaraş

Prédios da cidade:

Momentos de resgate de vítimas

Pista do aeroporto do país: