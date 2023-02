Terremoto na Turquia: goleiro morre e atacante ex-Chelsea é encontrado em escombros

O goleiro Eyüp Türkaslan, de 28 anos, que joga no Malatyaspor, foi uma das vítimas do terremoto que atingiu a Turquia nesta segunda-feira (6). A informação foi confirmada pelo próprio treinador do atleta, Yilmaz Vural.

O clube, da Segunda Divisão da Turquia, publicou uma imagem do jogador em suas redes sociais. As competições esportivas no país estão temporariamente suspensas. Os principais clubes de futebol abriram os estádios para arrecadar doações às vítimas da tragédia.

O goleiro é uma das mais de 2 mil vítimas do terremoto que matou pessoas na Turquia e na Síria. Na Turquia, 1.762 morreram, segundo o último balanço do governo; na Síria, foram, ao menos, 1.000, segundo a agência de notícias Reuters.

Christian Atsu é encontrado

Christian Atsu é encontrado com vida (Arquivo Pessoal)

Desaparecido desde o início do terremoto, o atacante ganês Christian Atus, ex-Chelsea e hoje atleta do Hantayspor, foi encontrado com vida debaixo de escombros. De acordo com o jornal portugês A Bola, o atleta foi levado ao hospital sentindo dores no pé e dificuldade para respirar.