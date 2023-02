Patrick Evra, ex-Manchester United, é condenado a pagar mais de R$10 mil por comentário homofóbico

O ex-jogador de futebol Patrick Evra, de 41 anos, foi multado pela Justiça francesa a pagar mais de R$ 10 mil em multa e indenização por conta de um comentário homofóbico proferido em 2019.

Na época, o jogador comemorava a vitória do Manchester United sobre o Paris Saint-Germain, quando a equipe se classificou para as quartas-de-final da Champions League daquele ano.

Em suas redes sociais, o ex-jogador publicou um vídeo onde gritava: “Paris, vocês são bichas. Vocês são bichas. Aqui quem fala são os homens”. Por conta da gravação, Evra foi condenado a pagar uma multa de mil euros (cerca de R$ 5,6 mil) além de 1.500 euros (cerca de R$ 8,5 mil) em indenização para duas associações civis: Mousse e Stop Homofobia.

A advogada das associações, Me Étienne Deshoulières, declarou que comentários homofóbicos feitos por celebridades alimentam o ódio e violência contra a comunidade. “Em particular em países onde a homossexualidade é criminalmente reprimida, como no Senegal, o país de onde Patrice Evra”, completou.

A carreira de Patrick Evra no futebol

Patrick Evra é um ex-jogador de futebol francês que teve uma carreira de sucesso no futebol europeu. Ele começou sua carreira no clube Nice, na França, antes de se transferir para o Monaco. No Monaco, Evra se destacou como um defensor habilidoso e rápido, o que chamou a atenção do Manchester United, um dos maiores clubes da Inglaterra.

Após sua transferência para o Manchester United em 2006, Evra se tornou um jogador fundamental na equipe, ajudando a ganhar cinco títulos da Premier League e uma Champions League. Ele também representou a França em cinco Copas do Mundo e três Eurocopas, tendo sido nomeado como o melhor jogador francês em 2007 e 2008. Após sua carreira no Manchester United, Evra continuou a jogar no futebol europeu, representando clubes como Juventus e West Ham United.

