Após perder jogo de ida, Chelsea reverte vantagem do Dortmund e avança na Liga dos Campeões

O Chelsea venceu o Borussia Dortmund por 2 a 0, no Stamford Bridge, em Londres, e garantiu vaga às quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Os gols dos Blues na partida foram marcados por Sterling e Havertz.

A vitória de 2 a 0 só foi o suficiente para a classificação do Chelsea porque a equipe inglesa conseguiu reverter a desvantagem da derrota por 1 a 0 no jogo de ida. Agora o time de Londres espera os demais classificados às quartas para conhecer o próximo adversário do torneio.

VEJA MAIS

A partida

As emoções do jogo ocorreram todas depois dos 40 minutos do primeiro tempo. Na reta final do primeiro tempo, Ben Chilwell cruzou para Sterling que marcou o primeiro do Chelsea.

Já no segundo tempo, a arbitragem assumiu o protagonismo da partida. Em cruzamento de Chilwell, Marius Wolf desviou com a mão na bola e Danny Makkelie marcou pênalti, após revisar o lance no VAR. Na cobrança, Havertz acertou a trave, mas o árbitro de vídeo entrou em ação novamente e mandou voltar o lance, alegando invasão de jogadores do Dortmund. Na segunda tentativa, Havertz bateu da mesma forma e converteu, dando números finais ao jogo.