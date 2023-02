Treinador do Liverpool diz que time precisa de duas super partidas para passar pelo Real Madrid

O Liverpool terá que passar pelo Real Madrid nas oitavas de final para continuar disputando a vitória da Champions League, afirmou Klopp, técnico do time. A partida Liverpool X Real Madrid acontece nesta terça-feira (21), e marca as oitavas de final da competição, bem como o primeiro reencontro dos times desde a temporada passada.

O técnico Jürgen Klopp não perdeu a chance de analisar a partida e revelou a dificuldade que os Reds vão passar para continuar na competição. “Temos que jogar uma super partida para passar. Duas super partidas para ser honesto”, contou. Em seguida, Klopp enfatizou que o Real Madrid não precisa jogar de forma especial, pois ainda tem chances de vencer.

A partida desta terça-feira, 21, marca o reencontro dos times desde a final da Champions League na temporada passada, onde o Real venceu por 1 a 0 com o gol do brasileiro Vini Júnior.

Klopp relembrou a partida e disse que foi um bom jogo, mas não conseguiram ganhar. “Naquele jogo, pude ver a experiência que o Real Madrid não perde, mesmo que o rival tenha oportunidades. É o que se pode aprender com eles”, disse.

O alemão também falou sobre a possibilidade do uruguaio Darwin Núñez estar na partida e lamentou as manifestações racistas contra Vinícius Júnior. “Nada justifica o que ele está sofrendo. Tenho certeza que ele acabará se tornando uma lenda do Real Madrid”, contou.

As expectativas são boas depois de duas vitórias contra o Everton e Newcastle, agora os Reds parecem “muito mais um time”, afirmou Klopp.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)