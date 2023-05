Após acidente com cavalo, goleiro do PSG está internado em estado grave

O goleiro Sergio Rico, do Paris Saint-Germain (PSG), sofreu um grave acidente ao cair de um cavalo, em El Rocío, na Espanha. O jogador foi levado às pressas ao Hospital Virgen del Rocío, em Sevilla, e, segundo o jornal espanhol Diário As, está internado em estado grave. Rico teria sofrido traumatismo cranioencefálico.

As primeiras informações dão conta de que Sérgio Rico acabou atingido no pescoço pelo cavalo, em fuga, após ter caído. Embora a reportagem do As cite fontes de saúde, pessoas ligadas ao jogador insistem que o goleiro estava na região e foi atingido no pescoço por um cavalo em fuga, o que teria provocado a lesão no crânio.

O jogador, que estava no banco do PSG neste sábado (27) durante partida disputada em Estrasburgo, na qual os parisienses levantaram o título da Liga após o empate de 1 x 1 contra o Strasbourg, havia sido liberado para viajar.

O PSG publicou um comunicado oficial, em que diz que "segue em constante contato" com seus familiares. "Toda a comunidade azul e vermelha oferece a ele total apoio", escreveu o clube.

Confira na íntegra, em inglês:

Paris Saint-Germain learned of the accident involving its player Sergio Rico on Sunday and remains in constant contact with his loved ones.



The entire Red and Blue community offers them its full support.