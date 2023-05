Santos está em negociações com fundo financeiro de dono do PSG

Em busca de novos investimentos no futebol, o Santos está há meses negociando com o Qatar Sport Investments (QSI), empresa do governo do Qatar que administra o Paris Saint-Germain.

No momento, o contato está sendo feito com o objetivo do grupo investir no futebol do Peixe sem que o clube se transforme em SAF. De acordo com o ge, as conversas já teriam passado da fase inicial e o grupo havia solicitado ao Santos, há algumas semanas, o balanço financeiro do time para estudar as contas do clube.

VEJA MAIS

Entretanto, o QSI e o Santos ainda estão discutindo como será o negócio. Atualmente, a Fifa não permite a participação de terceiros em direitos econômicos de jogadores, dessa forma, o QSI não pode comprar um jogador e repassá-lo ao time.

A ponte entre o clube e o grupo catari teria acontecido por meio de Neymar pai, que recentemente participou da negociação do clube com a Blaze, importante patrocinadora do time. Em abril, o jornal francês ‘L’Équipe’ informou que a QSI tem interesse em comprar outros clubes ao redor do mundo, parecido com o Grupo City, do Manchester City, que no Brasil controla o Bahia.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)