PSG anuncia renovação de contrato com o zagueiro Marquinhos até 2028

O Paris Saint-Germain oficializou a renovação de contrato com o zagueiro brasileiro Marquinhos, garantindo sua permanência no clube até 2028. Prestes a completar uma década no time parisiense, o jogador comemorou a extensão do vínculo. Caso cumpra o acordo até o fim, terá 15 temporadas consecutivas na equipe da capital francesa.

VEJA MAIS

Marquinhos, que está prestes a completar 29 anos, chegou ao PSG em 2013, vindo da Roma, e desde então se estabeleceu como um dos principais jogadores do clube. Ao longo de sua trajetória, ele se tornou titular absoluto da zaga e assumiu o papel de líder no elenco, sendo nomeado capitão da equipe em 2020, após a saída de Thiago Silva.

"Estou muito feliz em anunciar esta renovação de contrato, mas também muito orgulhoso. Este é um momento muito especial para mim. O Paris Saint-Germain sempre me deu muita confiança, e eu também tenho uma confiança enorme neste clube. Estou convencido de que continuaremos a alcançar grandes coisas juntos nos próximos anos", declarou Marquinhos em entrevista ao site oficial do PSG.

[twitter=1659572670676054020

O presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, expressou sua satisfação com a renovação: "Estamos muito felizes que Marquinhos tenha renovado com a família Paris Saint-Germain. Desde o primeiro dia, ele mostrou muita dedicação e espírito vencedor, lutando sempre pela camisa do Paris Saint-Germain. Seu talento, experiência e compromisso com o clube são excepcionais. Estou confiante de que teremos muito mais sucessos juntos, pois a história de Marquinhos continua no PSG".

Ao longo de quase 10 anos no clube parisiense, Marquinhos acumulou 405 partidas disputadas e 38 gols marcados. Além disso, ele conquistou 26 troféus com a camisa do PSG, incluindo sete títulos do Campeonato Francês, seis da Copa da França, seis da Copa da Liga e sete da Supercopa do país.