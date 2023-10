Pequeno Gui, torcedor ilustre do Vasco, é recebido por Bonner e Renata Vasconcellos no JN

futebol

De olho no bi do Parazão, Águia de Marabá fecha com atacante campeão por Remo e Paysandu

Águia de Marabá anunciou a contratação do atacante Elielton, de 30 anos, que estava jogando a Série C pelo Altos-PI, nesta temporada. O paraense já defendeu as cores do Remo e do Paysandu