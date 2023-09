Fã de Neymar, paraense com doença rara realiza sonho de conhecer o jogador

Um sonho foi realizado para o jovem Gilberto Ferreira, de 14 anos, ao encontrar os jogadores Neymar e Richarlison, após o treino da Seleção Brasileira no Mangueirão, na última quinta-feira (7), em Belém. O garoto luta contra a Epidermólise Bolhosa, uma doença de pele genética e não contagiosa, e conseguiu o acesso aos ídolos por intermédio das Usinas da Paz.

O momento, compartilhado pelo jovem nas redes sociais, foi de alegria e os jogadores tiraram diversas fotos com ele e familiares que o acompanhavam, além de terem conversado com Gilberto. A mãe, Mary Ferreira, descreveu o momento como “um sonho realizado”.



Além das Usinas da Paz, o encontro também contou com intermédio do governador Helder Barbalho, da primeira-dama Daniela Barbalho e da médica Alessandra Amaral. Antes do encontro, o jovem foi acomodado em uma sala climatizada no Mangueirão por conta da sensibilidade da pele de Gilberto às altas temperaturas.

Os ídolos de Gilberto, junto com o restante do elenco da Seleção Brasileira enfrentam a Bolívia nesta sexta-feira (8), às 21h45, no Mangueirão, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Os portões serão abertos ao público às 18h30. O Grupo Liberal acompanhará in loco a chegada do público, a partida lance a lance e o pós-jogo em todas as plataformas digitais.