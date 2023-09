Seleção em Belém: torcedores citam valor do ingresso, mas reforçam 'oportunidade única'

Os primos Rodrigo Penafort, Cezar Amorim e Mateus Rassiy estão ansiosos para assistirem, pela primeira vez a olho nu, a Seleção Brasileira. O trio, que mora em Belém mas é natural de Bragança, estará presente no jogo entre Brasil e Bolívia nesta sexta-feira (8), no Mangueirão, duelo que marca a estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A expectativa de todos é por um placar elástico e uma noite inesquecível.

Os três eram crianças quando o time canarinho esteve pela última vez no Pará, em 2011. Rodrigo, porém, tem uma imagem forte na lembrança. "Tinha uns 12 ou 13 anos, estava em Bragança. Acompanhei o jogo de lá. Foi um marco para a Seleção Brasileira aquele Hino Nacional cantado, que viralizou no Brasil todo", relembra.

Agora, além de esperar que algo parecido aconteça novamente pouco antes da bola rolar no Mangueirão, ele sonha com uma goleada. "Espero que seja uns 3 a 0, com dois gols do Neymar e um do Rodrygo", aposta.

Nem mesmo o valor do ingresso de arquibancada (cujo preço variou de R$ 100 a R$ 300) foi algo que colocou a ida do torcedor em dúvida. Para Rodrigo, é uma oportunidade que pode ser única, apesar de que ele sonha que Belém se mantenha na rota da Seleção.

"Acho que vai ser um grande jogo, essa é a minha expectativa. Vai valer muito a pena eu ter comprado o meu ingresso. Foi um valor um pouco caro, mas é uma oportunidade que não sei se vai ser única na minha vida. Espero, na verdade, que eu tenha mais oportunidades como essa aqui em Belém mesmo".

O primo Cezar Amorim, também confia em um placar elástico. “O Brasil é uma seleção muito mais forte que a Bolívia. Jogando fora de casa, a Bolívia não tem um bom futebol, espero que o Brasil consiga passar um grande espetáculo para a gente", avalia o torcedor, que também vai estar acompanhado da namorada no estádio.

Já Mateus Rassiy cita que tem grande expectativa pela partida não ser um clássico amistoso, como foi contra a Argentina em 2011, mas tem caráter de competição oficial. Além de ser a estreia de Fernando Diniz no cargo de treinador, é a partida que abrirá o caminho do Brasil rumo à Copa de 2026, que será nos Estados Unidos, México e Canadá.

"Eu tinha apenas 11 anos [no último jogo da Seleção no Pará), ainda não morava em Belém, só podia assistir pela televisão. A minha expectativa é que agora seja um ótimo espetáculo, que o Brasil saia com a vitória. Não é sempre que a Seleção vem aqui, faz mais de 18 anos que o Brasil veio jogar uma partida de Eliminatórias aqui em Belém. Espero que o Brasil saia com a vitória, que seja com um placar elástico, porque a Bolívia não tem um time forte comparado como o do Brasil,", concluiu.

Brasil e Bolívia se enfrentam a partir das 21h45 desta sexta-feira (8) no Mangueirão. Os portões serão abertos ao público às 18h30. O Grupo Liberal acompanhará in loco a chegada do público, a partida lance a lance e o pós-jogo em todas as plataformas digitais.