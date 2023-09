Filha de volante do Paysandu grava vídeo dançando com Neymar; vídeo

O volante do Paysandu Nenê Bonilha divulgou pelas redes sociais um momento do encontro com o atacante Neymar. A filha do jogador bicolor gravou um vídeo em que dança com o astro da Seleção Brasileira, que está em Belém.

Neymar entra em campo nesta sexta-feira (8), às 21h45, no Estádio Mangueirão, pela Seleção. A Canarinho recebe a Bolívia pelo encerramento da primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Acompanhe a cobertura da partida pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.