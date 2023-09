Paysandu chega a Manaus em busca de quebrar tabu negativo no quadrangular da Série C

O Paysandu desembarcou em Manaus na tarde da última quinta-feira (7), para enfrentar o Amazonas pela segunda rodada do quadrangular que vale acesso para a Série B de 2024. O time bicolor quer quebrar uma marca negativa em quadrangulares da competição, mas conta com um retrospecto favorável em solo amazonense.

Desde quando o Paysandu voltou a disputar a Série C, no ano de 2019, os bicolores se classificaram para a segunda fase em todas as oportunidades. Porém, ainda não sabe o que é vencer uma partida fora de Belém quando chega na fase que vale o acesso.

Em 2019, no mata-mata contra o Náutico, o Paysandu empatou com o Timbu em 2 a 2 e foi eliminado nos pênaltis. Em 2020, a Série C mudou a fórmula de disputa da segunda fase e passou a ser disputada em quadrangulares. Em 8 jogos de quadrangular disputados fora de Belém, o Paysandu não venceu nenhum jogo. Confira o retrospecto.

ABC 1x0 Paysandu, em 2022

Figueirense 2x1 Paysandu, em 2022

Vitória 1x0 Paysandu, em 2022

Botafogo-PB 1x0 Paysandu, em 2021

Ituano 3x1 Paysandu, em 2021

Criciúma 0x0 Paysandu, em 2021

Ypiranga 1x0 Paysandu, em 2020

Londrina 0x0 Paysandu, em 2020

Os bicolores contam com um bom retrospecto jogando contra os amazonenses como visitantes. Desde 2001, são: 14 jogos, 7 vitórias, 4 empates, 3 derrotas e um aproveitamento de 59%. O Paysandu não perde para um time do Amazonas desde 2020, quando perdeu para o Manaus na primeira fase da Série C daquele ano.

Na primeira fase, o Paysandu venceu o Amazonas no Carlos Zamith por 2 a 1, na primeira vitória de Hélio dos Anjos no retorno ao clube. A partida deste sábado (9), será na Arena da Amazônia, palco em que o time amazonense não joga desde março deste ano.

Você poderá acompanhar Amazonas x Paysandu, jogo válido pela segunda rodada do quadrangular de acesso da Série C, pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.