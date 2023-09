Paysandu embarca para Manaus; torcida apoia, mas alerta: 'Se não ganharem, adeus Série B'

O Paysandu embarcou nesta quinta-feira, feriado de 7 de setembro, para Manaus, onde tem um jogo importante no fim de semana. Neste sábado (9), às 17h, na Arena da Amazônia, o Papão visita o Amazonas pela segunda rodada do quadrangular de acesso.

O clube divulgou imagens do viagem por meio das redes sociais e torcedores da equipe apoiaram. Porém, deixaram o sinal de alerta ligado. "Se perder tá fora, viu?", escreveu um. "Se não ganharem, adeus Série B", apontou outro bicolor.

A preocupação tem justificativa. Com o empate na primeira rodada, em plena Curuzu, contra o Volta Redonda, o Papão pode ver os rivais abrirem vantagem, caso o Paysandu não vença neste fim de semana. Apesar de continuar com chances de acesso, o Bicola se complicaria na tabela de classificação, especialmente se voltar de Manaus com uma derrota.

Neste momomento, o líder da chave é o Botafogo-PB com três pontos. Volta Redonda e Paysandu tem um ponto, mas o Papão fica apenas em terceiro, por ter tomado um cartão vermelho: Hélio dos Anjos foi expulso nos acréscimos do 1 a 1 contra a equipe carioca. Com isso, o técnico está suspenso e não poderá ficar no banco de reservas na partida.

Acompanhe Amazonas x Paysandu, válida pela segunda rodada do quadrangular de acesso da Série C, pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.