Meia do Paysandu quer time atento após derrota do Amazonas na primeira rodada; entenda

Disposto a engrenar na segunda fase da Série C, o Paysandu terá um desafio e tanto neste sábado, diante do Amazonas. Os dois times já se enfrentaram na primeira fase, também no estado vizinho, com vitória bicolor por 2 a 1. Desta vez, no entanto, o Papão da Amazônia precisa dos três pontos para atingir o topo do grupo C do quadrangular.

A missão indigesta em solo inimigo, no entanto, não assusta o elenco bicolor, que já vem de uma pedreira em plena Curuzu, ao empatar com o Volta Redonda em 1 a 1. Esse resultado parece ainda não ter sido digerido, pelo menos nas lembranças do meia Ronaldo Mendes. "A vitória não veio, mas não foi por falta de dedicação. Um jogo muito igual no primeiro tempo. Acredito que o Volta Redonda, por volta dos 10 minutos do segundo tempo foi superior, mas depois disso o Paysandu tomou conta do jogo. Criamos várias chances, poderíamos ter saído com a vitória", garante.

Desta vez, na condição de visitante, o time terá que fazer o inverso, se quiser surpreender o Amazonas, que já vem de uma derrota neste quadrangular, ao cair diante do Botafogo-PB fora de casa. "Por eles jogarem em casa, eles vão ter que correr atrás da vitória, então vamos bolar uma estratégia junto com o professor Hélio dos Anjos para que a gente saia de lá com o resultado positivo", reforça.

Mendes não esteve no primeiro encontro entre os times, na 12ª rodada da primeira fase, mas garante que já está bem instruído e, além disso, segundo ele, o time já possui uma base de jogo bastante sólida. "O professor acredita que a equipe do Amazonas virá diferente do primeiro jogo, onde eu não estava, até pelo resultado do primeiro jogo da segunda fase. Eles precisam sair, propor o jogo, então vamos jogar da mesma maneira como jogamos aqui. Não existe essa diferença. A gente joga sempre para vencer", encerra.

Amazonas e Paysandu jogam neste sábado, a partir das 17 horas, na Arena da Amazônia.