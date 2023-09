No primeiro desafio da ‘era Diniz’, Brasil enfrenta Bolívia, no Mangueirão, pelas Eliminatórias

O Brasil dá o primeiro passo rumo à conquista do sexto título mundial nesta sexta-feira (8). A partir das 21h45, no estádio Mangueirão, em Belém, a Seleção enfrenta a Bolívia pela rodada inaugural das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogo marcará a estreia de Fernando Diniz como novo técnico da Canarinha.

O treinador, inclusive, ocupa o cargo na Seleção de forma peculiar. Apresentado como técnico interino em julho deste ano, Diniz assinou contrato de 12 meses com o Brasil e dirige a equipe pentacampeã mundial de forma dividida. Além de segurar o boné do time verde-amarelo, Diniz também comanda o Fluminense-RJ.

O bom trabalho no Tricolor Carioca qualificou o técnico, que ainda não possui títulos expressivos na carreira, ao cargo da seleção mais vitoriosa do mundo. A maneira de jogo que Diniz imprime em suas equipes - menos posicional, de passes curtos e muita movimentação - é vista como um resgate à "essência do futebol brasileiro". No entanto, a forma como essa metodologia será aplicada ainda causa dúvidas.

Cortes inesperados

Fernando Diniz sofreu duas perdas na lista inicial de convocados. A primeira foi Vinícius Jr, que se machucou durante partida do Real Madrid. Para o seu lugar, Raphinha foi convocado. A outra foi Antony. O corte do jogador do Manchester United ocorreu em razão de denúncia de sua ex-namorada por agressão. Assim, Gabriel Jesus, do Arsenal, foi convocado para substituí-lo.

Mistério nos treinamentos

Fernando Diniz fechou treinamentos em Belém (Tarso Sarraf/ O Liberal)

A Seleção está em Belém desde segunda-feira (4), mas pouco liberou imagens das atividades realizadas na capital paraense. Foram três sessões completas de treinamento, sendo apenas uma delas destinada 100% à imprensa. Portanto, não se sabe o que Diniz implementou na Seleção. As únicas pistas obtidas foram dadas pelos próprios jogadores.

Nas coletivas, os líderes da equipe - Danilo, Casemiro e Neymar - deixaram claro uma coisa: Diniz é diferente de tudo aquilo que já viram na carreira. A assertiva pode ser avaliada por meio de várias óticas. A boa mostra algo inovador à Seleção. A ruim apresenta a ruptura de um estilo de jogo, consolidado por anos.

Apesar disso, na última atividade, pode-se perceber qual será a equipe titular da Seleção. Usando uma "jogada de segurança", Diniz manteve a base da equipe que foi eliminada nas quartas de final da última Copa do Mundo, no Catar. Dessa forma, a equipe brasileira terá a seguinte escalação:

Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Raphinha, Richarlison e Rodrygo.

E a Bolívia, vem como?

Marcelo Moreno, artilheiro da Bolívia (Igor Mota/ O Liberal)

A seleção boliviana chega como azarão para o jogo contra o Brasil, no Mangueirão. A equipe, comandada pelo experiente técnico argentino Gustavo Costas, tem um elenco recheado de jogadores jovens, que carregam consigo a responsabilidade de devolver a Bolívia a uma Copa do Mundo depois de 32 anos.

Para iniciar desde já a renovação, Costas convocou 48 jogadores para os dois primeiros compromissos pelas Eliminatórias. Metade desse elenco, no entanto, é composto por jogadores sub-23. Eles haviam sido chamados para defender La Verde em uma amistoso da categoria, contra a Argentina, mas foram incorporados na equipe principal.

A base da equipe boliviana é composta por equipes locais, sendo Bolívar e The Strongest as equipes com mais jogadores. Apesar disso, os principais destaques atuam na Europa. Os atletas que podem incomodar o Brasil são: Roberto Carlos Fernández (Baltika-RUS), Boris Céspedes (Servette FC-SUI) e Jaumé Cuéllar (Barcelona B-ESP).

Além deles, a equipe visitante tem três jogadores que atuam no Brasil. Enzo Monteiro (Santos), Miguelito Terceros (Santos) e Fernando Nava (Athletico-PR) são os "brasileiros" do elenco. Além deles, Marcelo Moreno - ex-Flamengo e Cruzeiro - é outro conhecido do futebol nacional.

Retrospecto

Os últimos encontros entre Brasil e Bolívia mostram a superioridade técnica do time canarinho. Afinal, nos últimos cinco jogos, foram duas vitórias e um empate. Aliás, no último jogo, em março de 2022, na Bolívia, goleada por 4 a 0, com gols de Lucas Paquetá, Richarlison (duas vezes) e Bruno Guimarães.

Eliminatórias

O torneio qualificatório para a Copa do Mundo vai seguir o formato de edições anteriores. As 10 seleções se enfrentam em turno e returno em grupo único. Os seis primeiros colocados garantem vaga para o Mundial, enquanto o sétimo lugar disputa um playoff no sistema mata-mata (ida e volta) contra um representante de outro continente ainda não definido pela Fifa.

Ficha técnica

Brasil x Bolívia

Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026

1ª rodada

Data: 08/09/2023

Hora: 21h45

Local: Estádio Mangueirão, em Belém.

Arbitragem: Juan Gabriel Benítez (PAR)

Auxiliares: Eduardo Cardozo (PAR) e Milciades Saldivar (PAR)

VAR: Carlos Paul Benítez (PAR)

BRASIL: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Raphinha, Rodrygo e Richarlison. Técnico: Fernando Diniz

BOLÍVIA: Carlos Lampe; Jairo Quinteros, Adrián Jusino e Marcelo Suárez; Diego Medina, Gabriel Villamil, Luciano Ursino, Víctor Ábrego e Miguel Terceros; Jaime Arrascaita e Marcelo Martins Moreno. Técnico: Gustavo Costas