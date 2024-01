Jogo do Flamengo em Belém terá Fan Fest com bandas de pagode e Djs; saiba horários de entrada

O novo Mangueirão recebe na próxima quarta-feira (31), a partida entre Sampaio Corrêa-RJ x Flamengo-RJ, válida pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. Com todos os ingressos de cadeira e arquibancadas estão esgotados, restam apenas o setor de lounge. O torcedor do Mengão poderá acompanhar o time, mas antes, a Nação rubro-negra poderá curtir a bandas de pagodes e Djs na Fan Fest do Mengão.

Fan fest

Uma grande festa será feita para os torcedores do clube mais popular do Brasil. A Fan Fest do Flamengo inicia às 17h, mesmo horário em que os portões do Mangueirão irão abrir para o torcedor. A Nação rubro-negra poderá curtir as bandas de pagode “Tamo Junto”, além do grupo “Irreverência” antes do início da partida. Os Djs Assayag e Victor Filgueiras, também agitarão a galera antes da bola rolar, tanto os torcedores que entrarem pelo lado A, quanto os que tiveram acesso pelo lado B.

Ingresso de estacionamento e abertura dos portões

O torcedor que for de carro ou moto prestigiar ao jogo e irá utilizar o estacionamento do Mangueirão, poderá comprar o bilhete nas Lojas oficiais do clube, a Nação Rubro-Negra, nos Shoppings Boulevard, Castanheira e Parque Shopping, além do quiosque dos classificados do Jornal O Libera, no subsolo do Shopping Boulevad. Os ingressos de estacionamento custam o valor de R$50 para carros e R$30 motos. Os portões do estacionamento do Mangueirão abrirão a partir das 16h.

Flamengo jogará com casa cheia em Belém (PAULA REIS / Flamengo)

Lounge 1

Ainda restam poucos ingressos para o setor de lounge no valor de R$600, tanto do lado A, quanto do lado B. Do lado A, o “Lounge Rubro-Negro” contará com serviço de open bar de água mineral, cerveja, refrigerante, sucos e gin, além do open food, com frios, hot-dog, salgadinhos, risoto, massa, isca de filhote e costela. A atração será a manda de pagode “Papo em off”.

Lounge 2

O lounge “Da Nação”, também será no lado A do Mangueirão, também terá a opção de open bar, com chopp, drinks, água mineral e refrigerante. O open food terá tábua de frios, isca de filé mignon ao molho, pernil fatiado, calabresa acebolada na chapa, escondidinho de carne seca, caldinho paraense de tucupi, além de camarão e salgadinhos. A atração será do cantor de pagode Bino.

Lounge 3

A terceira opção de lounge, o “Bosque Boliche”, será do lado B, com open bar de água mineral, chopp e refrigerante, além do open food de isca de picanha, isca de peixe empanado, pernil acebolado, linguiça artesanal, penne aos 4 queijos, mini hot, além de pipoca. A atração musical será do cantor sertanejo Thiago Costa. Os torcedores que queira acompanhar o Mengão em Belém em dos lounges podem comprar o ingresso através do site , além das Lojas Nação Rubro-Negra nos shoppings Boulevard, Castanheira e Parque Shopping e também no quiosque dos classificados de O Liberal, no subsolo do Boulevard.

Agenda

A partida entre Sampaio Corrêa-RJ x Flamengo-RJ será nesta quarta-feira (31), às 21h30, no Mangueirão, em Belém, pela 5ª rodada do Cariocão. O jogo terá transmissão pela Rádio Liberal FM, nas plataformas digitais do Grupo Liberal, além de lance a lance pelo Portal OLiberal.com.