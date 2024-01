Nova camisa do Flamengo é lançada oficialmente; modelo com manga longa está de volta em 2024

O Flamengo e a Adidas lançaram oficialmente a nova camisa do clube nesta sexta-feira (26), após sua divulgação na última terça-feira em uma ação conjunta. O lançamento contou com a participação de jogadores da categoria profissional, incluindo Pedro, Gabigol, Léo Pereira, Luiz Araújo e Cristiane, que recentemente se juntou ao time feminino do Flamengo. O atacante Douglas Telles, do sub-17, representou a base.

O vídeo de lançamento da Adidas homenageia o bicampeonato da Libertadores, destacando o gol de Gabigol que selou a conquista. Além disso, há uma homenagem ao massagista Deni, que faleceu no início de janeiro. O neto de Tite, Leonardo, é o modelo infantil do clipe.

A estreia da nova camisa, que adota o conceito "Nasci pra te amar", está programada para ocorrer neste sábado, no jogo contra o Orlando City. O novo uniforme resgata o sentimento de ir ao estádio pela primeira vez. A camisa está disponível para venda nas lojas oficiais do clube, com três opções de preço: R$ 349,99 para o modelo do torcedor (masculino e feminino), R$ 299,99 para o infantil e R$ 599,99 para o modelo Authentic, que utiliza a mesma tecnologia dos uniformes usados pelos atletas.

Uma novidade notável é o retorno da camisa de manga longa, um modelo que não era produzido pelo clube desde 2017.

Nova camisa do Flamengo: imagens

nova camisa flamengo adidas 2024 Divulgação/Adidas Divulgação/Adidas Divulgação/Adidas Divulgação/Adidas Divulgação/Adidas Divulgação/Adidas Divulgação/Adidas