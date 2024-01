Ingressos de arquibancada para o jogo do Flamengo em Belém estão esgotados; restam cadeiras e lounge

Os ingressos para o setor de arquibancada estão esgotados para a partida entre Sampaio Corrêa-SP x Flamengo, válida pela 5ª rodada do Campeonato Carioca, marcada para o dia 31 de janeiro, às 21h30, no Mangueirão. A informação foi confirmada pela empresa Bis Entretenimento, responsável pela comercialização dos bilhetes.

Os bilhetes para assistir ao jogo do Mengão em Belém estão próximo do fim. Restam poucos ingressos no setor de cadeiras, no valor de R$200, tanto para o lado A quanto para o lado B. Todos os bilhetes de arquibancada no valor R$100 foram vendidos. Além do setor de cadeira, ainda restam ingressos para o lounge que custa R$600 cada um. O torcedor rubro-negro que queira adquirir o ingresso para a partida pode comprar de forma online, através do site ingressosSA . Outra opção para o torcedor é comprar o ingresso físico, nas Lojas Nação Rubro-Negra, nos Shoppings Castanheira, Boulevard e Parque Shopping, além do quiosque de O Liberal, no subsolo do Boulevard Shopping.

Torcida do Flamengo promete invadir o Mangueirão (Paula Reis / Flamengo)

Nos primeiros dias de venda física, longas filas se formaram nos corredores dos shoppings atrás do ingresso para acompanhar a equipe rubro-negra em Belém. O Flamengo já realizou duas partidas pelo Campeonato Carioca longe do Rio de Janeiro. A primeira ocorreu em Manaus (AM), na vitória do clube da Gávea por 4 a 0 diante do Audax Rio. A segunda partida foi na cidade de João Pessoa (PB), domingo passado, no empate em 1 a 1 com o Nova Iguaçu-RJ. No próximo sábado (27) o Mengão encara a Portuguesa-RJ, na Arena das Dunas, em natal (RN) e em seguida, dia 31 de janeiro, em Belém, no Mangueirão, contra o Sampaio Corrêa-RJ.

A torcida rubro-negra poderá bater o recorde do novo Mangueirão. O estádio que foi recém-inaugurado, possui como novo recorde a partida entre Paysandu x Amazonas-AM, pelo quadrangular final da Série C de 2023, com 49.807 torcedores. A capacidade atual do Mangueirão é de 50 mil torcedores. O Estádio também recebeu praticamente sua capacidade máxima no jogo entre Brasil x Bolívia, pela 1ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, vencida pela Seleção Brasileira por 4 a 1. Neste jogo o Colosso do Bengui recebeu 48.183 torcedores.