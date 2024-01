Flamengo anuncia contratação da atacante Cristiane; vídeo

Neste domingo (14), o Flamengo oficializou a contratação da atacante Cristiane. A jogadora de 38 anos deixou o Santos e é o novo reforço do Rubro-Negro para a temporada 2024.

A diretoria rubro-negra superou financeiramente a concorrência do Cruzeiro, Grêmio e Internacional. Esperançosa com o projeto do clube, foi a própria jogadora quem deu a palavra final.

Jogadora histórica da Seleção Brasileira, Cris defendia as cores do Santos desde 2020, mas com o rebaixamento da equipe masculina para a segunda divisão, o corte de gastos também atingiu a modalidade feminina, fazendo com que a atacante buscasse novos ares.

Foco em 2024

O time da Gávea se reapresentou, na última quarta-feira, para dar início a temporada de 2024. O primeiro compromisso é a Supercopa Feminina no dia 11 de fevereiro. Depois da participação na Supercopa, o time feminino vai disputar o Brasileiro entre 17 de março e 22 de setembro.

Além de Cristiane, o Flamengo está investindo em nomes fortes: Gabi Barbieri e Djeni, ex-Inter, Glaucia e Naná, ex-São Paulo, e Sorriso, ex-Palmeiras, foram anunciadas esta temporada. Todas elas, assim como o restante que já fazia parte do plantel, passarão por uma bateria de exames rotineiros no Ninho do Urubu.