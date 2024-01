Fla quer ampliar ‘tour’ fora do Rio durante o Carioca após aliança com torcida em Manaus

O Flamengo iniciou com vitória a caminhada no Campeonato Carioca de 2024 após vencer o Audax Rio por 4 a 0 na Arena da Amazônia, em Manaus. Com força máxima e êxito com o torcedor manauara, o clube já planeja ampliar seu giro pelo país e ativar seu "modo itinerante" com essa primeira passagem marcante para quem se fez presente na partida válida pela primeira rodada da Taça Guanabara.

O confronto contra o Audax Rio teve a maior renda da história da Arena da Amazônia. Foram R$ 6.574.690,00 com ingressos de R$ 150 a R$ 600. O clube avalia a possibilidade de acertar um quinto jogo fora do Rio de Janeiro nesse início de temporada para seguir fazendo história com o torcedor Rubro-Negro.

“Quando estávamos chegando ontem, era incrível o carinho do torcedor. A manifestação comove, energiza. Ficava olhando e observando a paixão. Esse carinho de alguma forma ficou retribuído e com isso ficamos contentes. Não só pelo resultado, mas pela performance”, relatou Tite, técnico Rubro-Negro.

Além de Manaus, o time também vai para João Pessoa e Natal com o sub-20, e jogará em Belém, no Estádio do Mangueirão, no dia 31 de janeiro, mas aí com a equipe principal.

Enquanto faz jogos para estar mais perto da torcida no Norte e Nordeste, também estará nos EUA impulsionando a marca. No dia 21 e o dia 27 o Fla terá rodada dupla com partidas pelo Carioca e amistosas.