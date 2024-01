De La Cruz é desfalque do Flamengo na estreia do Campeonato Carioca

Apresentado oficialmente no Flamengo na última sexta-feira, 12, De La Cruz tem participado dos treinos de Tite no Ninho do Urubu, mesmo sendo desfalque na estreia do Campeonato Carioca nesta quarta-feira, 17, às 21h30, diante do Audax, em Manaus.

O uruguaio ficará fora da partida devido a não-regularização do atleta na competição, que deveria ter sido feita em até cinco dias úteis antes do início do campeonato. O meia ainda está com visto de trabalho autorizado, mas não registrou seu nome no Bira, da Ferj, e no BID, da CBF.

VEJA MAIS

De acordo com o regulamento do estadual, o jogador já deveria estar inscrito na última quarta-feira, um dia antes da abertura da janela de transferências internacionais. Agora, a expectativa é que o craque uruguaio estreie na pré-temporada rubro-negra em Orlando, onde o Mengão fará amistosos contra o Philadelphia Union e o Orlando City, em 21 e 27 de janeiro, respectivamente.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)