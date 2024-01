Mais de 17 mil torcedores estão garantidos para a estreia do Remo no Parazão contra o Canaã

O Remo estreia no Campeonato Paraense 2024 no próximo domingo (21), às 16h, no novo Mangueirão, em Belém, diante do Canaã. O torcedor azulino promete apoiar o Leão Azul no primeiro jogo da temporada. Mais de 17 mil torcedores estão garantidos para a partida, de acordo com o boletim informativo do clube divulgado nas redes sociais nesta terça-feira (16).

Os ingressos para Remo x Canaã estão disponíveis em todas as Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana, no valor de R$40 o setor de arquibancada e R$80 a cadeira. Os bilhetes podem ser comprados também de forma online através do site. A capacidade máxima do mangueirão é de 50 mil torcedores.

Onde comprar?

Loja Rei da Amazônia - Sede Social

Loja Rei da Amazônia - Baenão

Loja Rei da Amazônia - Shopping Castanheira

Loja do Remo - IT Center

Loja do Remo- Shopping Pátio Belém

Loja do Remo - Parque Shopping

Loja do Remo - Shopping Boulevard

Loja do Remo - Shopping Metrópole