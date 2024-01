Remo: diretor cita possível parceria com Nova Venécia-ES, clube do atacante Richarlison da Seleção

O Remo foi eliminado da Copinha 2024 ainda na primeira fase, após três derrotas em três jogos, terminando na lanterna do grupo 26. Mas a ida do Simba para a Copa São Paulo pode render parcerias para o clube paraense. O diretor da base azulina, Paulinho Araújo, informou ao O Liberal, que o clube pretende formalizar uma parceria com o Nova Venécia-ES, clube que pertence ao atacante Richarlison, da Seleção Brasileira e que atualmente defende o Tottenham, da Inglaterra.

O Nova Venécia enfrentou o Remo na Copinha neste ano e venceu os azulinos pelo placar de 1 a 0, pela última rodada do grupo 26. Segundo o diretor Paulinho Araújo, o pai do jogador Richarlison, virá a Belém para conversar com o presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, para formalizar uma parceria com o Remo. O modelo de parceria e a data da vinda do pai de Richarlison não foram divulgados.

“Realmente foi uma participação na Copa São Paulo de muitos pontos negativos, mas também tiveram pontos positivos, com o Nova Venécnia-ES, clube do jogador Richarlison, que quer fazer uma parceria com o Remo. O Seu Antônio, o pai do Richarlison, vem a Belém para conversar com a presidência do clube para que uma parceria seja efetuada”, disse, Paulinho Araújo.

O Nova Venécia foi fundado em 2021 e tem como principal estrela o atacante Richarlison. O jogador é um dos proprietários do clube, que vem investindo nas categorias de base e já faz parte da elite do futebol capixaba. O clube participou da primeira vez da Copa São Paulo nesta temporada e também ficou pelo caminho, ainda na primeira fase. Seu Antônio Andrade, pai de Richarlison, é quem administra o clube e pretende ampliar um plano de transição entre as categorias base e a equipe profissional.