Remo demite técnico Eivaldo Jr perto da estreia na Copa São Paulo e ex-Paysandu assume cargo

Faltando um pouco mais de 15 dias para a estreia na Copa São Paulo, o Remo efetuou a troca de técnico. O treinador Eivaldo Júnior, de 53 anos, deixa o Leão Azul após conquistas importantes com o clube azulino. A diretoria do Remo definiu que Ailton Costa, ex-Paysandu, irá comandar a equipe Sub-20 na Copinha, no mês de janeiro de 2024.

A saída do técnico Eivaldo Júnior foi confirmada pelo departamento de comunicação do clube. Eivaldo estava no Remo desde 2019 e comandou as equipe Sub-15, além do Sub-17 e Sub-20,A saída do treinador ocorreu após a eliminação da equipe azulina Sub-20 no Campeonato Paraense para o Juventude, na segunda fase da competição.

Eivaldo Júnior foi o treinador que levou o Remo à melhor campanha do Remo na Copa São Paulo, chegando à terceira fase da om petição. No Remo, o treinador conquistou seis títulos entre as categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Em contato com a equipe de O Liberal, Eivaldo relembrou a campanha do clube na Copinha, Copa do Brasil, além de ter dado chances a jogadores que subiram para o profissional e agradeceu ao clube, diretoria e atletas com quem trabalhou nesse período.

“Terminamos esta temporada de 2023 com muita gratidão e a sensação de dever cumprido neste ciclo que se encerra. Trouxemos na bagagem a 17ª colocação entre 128 clubes na maior competição de base do Mundo. Também conquistamos a 5ª colocação na Copa do Brasil, caindo de pé para o Grêmio-RS, em outra campanha histórica. Outra alegria foi ter acompanhado em 2023 quase todos os atletas da geração 2002 vivendo o sonho do profissionalismo. Neste ano, a equipe profissional do Remo utilizou no total 12 jogadores oriundos das categorias de base”, disse.

Eivaldo Júnior deixou o Leão apos a eliminação da equipe Sub-20 (Samara Miranda/Remo)

O ex-técnico azulino falou que a decisão de saída foi totalmente da diretoria atual, mas que não guarda mágoas e deseja o melhor para o Remo e os jovens atletas do clube com quem comandou.

“Feliz em saber que os frutos deste trabalho seguem em 2024, já que seis atletas que jogaram na base em 2023 estão integrados no grupo profissional do Remo e muitos outros estão sendo aproveitados em outros clubes pelo Brasil. Por decisão da nova diretoria das categorias de base, encerro meu ciclo como treinador no Remo. Foram cinco anos, seis títulos, mais de 20 jogadores profissionais formados e experiências maravilhosas que guardarei para o resto de minha vida. Agradeço a todos os atletas, incluindo em especial pais, mães e familiares que tanto nos apoiaram. Aos membros da comissão e funcionários que dividiram esta jornada tão gratificante e aos diretores que propiciaram esta oportunidade profissional”, finalizou.

Ailton Costa comandará o Leão na Copa São Paulo no mês de janeiro (Sandro Galtran / Remo)

Estreia na Copinha

A 54ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior será disputada por 128 clubes no período de 2 a 25 de janeiro e terá o Remo, Castanhal e Carajás como os representantes do Pará. O Remo está no Grupo 26 ao lado do Santos-SP, Água Santa-SP e Nova Venecia-ES. A estreia do Simba na Copinha será no dia 4 de janeiro, às 19h45, diante do Santos.