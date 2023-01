Remo Copinha 2023: empréstimos, elenco profissional e venda; veja o que pode ocorrer com os atletas

A Copa São Paulo de Futebol Junior é a maior competição de base do Mundo e contou com a participação de três clubes paraenses em 2023. O Remo foi a equipe do Norte que chegou mais longe na competição nesta temporada, ficando na terceira fase, ao ser eliminado pelo Fortaleza-CE. Mas a Copinha colocou na vitrine bons valores da base azulina, que poderão render dinheiro ao clube como também compor o elenco profissional e assim gerar opções e valorização dos atletas.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Nomes como o meia-atacante Guty, os zagueiros Jonilson e Davi, os volantes Jomab e Henrique além dos atacantes Matheus Grecco e Kanu, foram alguns destaques do Remo nesta Copinha e que podem aparecer no time profissional. Uma fonte revelou ao O Liberal, que existe a possibilidade dos atletas participarem do elenco profissional ainda nesta temporada, já que os jogadores foram avaliados pela comissão técnica do time profissional e deixaram uma boa impressão.

VEJA MAIS

Idade

Outra possibilidade é o empréstimo de alguns atletas para outros clubes e assim adquirir experiência. Jogadores com idade de Sub-20 e retornarão ao clube para as disputas das categorias de base.

VEJA MAIS

Negociações

O Remo recebeu algumas propostas de clubes para a venda do jogador Guty, que marcou dois golaços na Copinha. O atleta paulista possui contrato com o Remo por mais três temporadas e uma multa rescisória em torno de R$1.5 a R$1.8 milhão, porém, as conversas com os clubes não avançaram.

Guty marcou dois golaços na Copa São Paulo (Arquivo pessoal / Instagram @guty_meireles03)

Chegada

A delegação do Remo está em viagem de ônibus, retornando a Belém, após a disputa da Copinha. A previsão de chegada dos jogadores a capital paraense está prevista para esta quarta-feira (18).