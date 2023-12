Remo anuncia contratação de goleiro da Série A e atacante que chega por empréstimo do Athletico-PR

O Remo anunciou na tarde desta segunda-feira (18), as contratações de mais dois jogadores para a próxima temporada. As novidades são o goleiro Marcelo Rangel, que estava no Goiás-GO e o atacante Jaderson, ex-Tombense, que estava disputando a Série B. Com as novidades o Leão Azul chega a 13 atletas contratados para 2024.

VEJA MAIS

O goleiro Marcelo Rangel, de 35 anos estava atuando no Goiás-GO, na Série A do Brasileirão. Marcelo Rangel estava no Esmeraldino desde 2017 e fez seis partidas pelo clube nesta temporada. O arqueiro chega para brigar pela posição com o ídolo Vinícius, que é titular no gol azulino desde 2017. Em entrevista ao site oficial do Remo, Rangel citou a tradição do clube paraense e projeta uma temporada de 2024 com êxitos no Leão Azul.

“Muito feliz por vestir a camisa do Rei da Amazônia, clube de tradição no futebol brasileiro. Espero que seja uma temporada abençoada para nós e para essa torcida espetacular do Remo", disse.

O outro jogador contratado pelo Remo é o atacante Jaderson, de 23 anos, que chega ao Leão Azul por empréstimo junto ao Athletico-PR. O gaúcho de Porto Alegre (RS) estava na Tombense-MG nesta temporada e disputou a Série B do Campeonato Brasileiro, com um total de 36 jogos no ano. O jogador teve passagens por Cruzeiro-RS, Santa Cruz-PE, além do Sport-PE. O atacante disse estar feliz em ter acertado com o Remo e projeta a temporada.

“Feliz com esse novo desafio de vestir a camisa do Maior do Norte. Espero ajudar dentro de campo para conquistarmos todos os nossos objetivos”, falou.

O Leão já iniciou a pré-temporada e alguns jogadores contratados já estão em Belém realizando exames. O clube possui 13 atletas contratados para a próxima temporada, incluindo dois goleiros. O Remo no ano que vem terá pela frente o Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil e o Brasileirão Série C.

Confira a lista se jogadores fechados com o Remo para 2024.

Goleiros: Marcelo Rangel e Léo Lang

Lateral-direito: Vidal

Lateral-esquerdo: Raimar

Zagueiros: Ícaro, Reniê e Ligger

Volantes: Vidal e Renato Alves

Meias: Camilo e Pavani

Atacantes: Ytalo e Jaderson