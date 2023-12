Clube do Remo lança camisas especiais de marca própria para o natal

O Clube do Remo divulgou nesta terça-feira (12), em suas redes sociais, novos uniformes produzidos pela marca Rei, própria do clube. Disponíveis em quatro modelos diferentes, as camisas foram lançadas para dar aos torcedores do Leão mais uma opção de presente no natal.

Confira:

As camisas estão disponíveis nas lojas Rei da Amazônia e Lojas do Remo, custando a partir de R$ 159,90.

VEJA MAIS

Material esportivo azulino

Após o fim do contrato com a Volt, o Remo estuda propostas para um novo fornecedor de material esportivo, ou até mesmo a possibilidade de uma marca própria, como a “marca Rei”. Por enquanto, Diadora e Volt disputam um possível contrato com o clube azulino para a próxima temporada.

Em entrevista a O Liberal, o vice-presidente do Leão, Glauber Gonçalves, afirmou que espera que a questão seja definida até o fim do mês. “Estamos com as três propostas e discutimos para definir até o fim de dezembro”, disse.