Eduardo Ramos elogia presidente Tonhão, diz ser fã de Sérgio Papellin e afirma: 'O Remo vai subir'

O ex-jogador Eduardo Ramos estava atuando na política do Remo recentemente. Eduardo apoiou o candidato Marco Antônio Pina, o Magnata, nas eleições do Leão Azul, porém, ER-10 garante que Tonhão, atual presidente do clube, iniciou bem o planejamento do Remo para 2024 e citou a pouca relação que possui com o dirigente. Eduardo falou de Sérgio Papellin, executivo contratado pelo clube e acredita no acesso à Série B em 2024.

Eduardo falou que não possui intimidade com o novo presidente do Remo, mas sabe da importância de Tonhão para o clube e das ajudas que proporcionou ao Leão. Para o Eduardo, Tonhão iniciou o planejamento bem e citou a contratação de Sérgio Papellin no cargo de executivo.

“O Tonhão eu conheço de cumprimentar, sei da ajuda que sempre deu ao clube, que sempre contribuiu, mas não tenho amizade e nem liberdade e torço por ele. Acho que começaram bem. O Sérgio Papellin é um cara fenomenal, sou fã e tenho certeza que esse ano de 2024 o Remo vai subir e será um ano top para todo mundo e especial”, finalizou.

