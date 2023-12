Remo inicia pré-temporada em Belém e torcida aprova contratações e planejamento

A temporada 2024 do Remo começa hoje. O Leão Azul inicia a pré-temporada nesta segunda-feira (18), visando as competições do ano que vem, porém, com um foco na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Vários jogadores já desembarcaram em Belém para iniciar os exames médicos e testes físicos.

Liderado pelo técnico Ricardo Catalá e com a supervisão do executivo Sérgio Papellin, o Leão tenta o retorno à Série B, após “bater e voltar” na competição em 2021 e, para isso, é necessário ter uma base forte de trabalho na pré-temporada para buscar dar liga ao novo elenco, de uma forma que não precise de tantas contratações durante a temporada 2024, como ocorreu neste ano. Até o momento o clube já anunciou 11 atletas e alguns já se encontram na capital paraense.

Os treinos com bola irão iniciar somente na próxima segunda-feira (18) e o Leão terá um elenco mesclado, com a experiência de Vinícius, Ícaro, Reniê, Ytalo e Camilo, com uma média de idade de 30 anos com as novas contratações, mas também a juventude pede passagem no clube, com molecada oriunda das categorias de base e do jovem Raimar, que retorna ao Time de Periçá após passagem em 2021. Para o torcedor azulino, Renan Albuquerque, de 28 anos, a chegada de um executivo de peso e que conhece o mercado e as dificuldades de um clube do Norte, passa segurança no planejamento para a temporada 2024.

“É lima avaliação positiva. Primeiramente pelo executivo de futebol, Sérgio Papellin, conhecido nacionalmente, fez um excelente trabalho pelo Fortaleza-CE. Com uma contratação dessa já passa uma certa confiança. Com as chegadas de jogadores, que estão em atividade e estavam disputando a Série B, é um outro fator interessante, já que o clube irá jogar a Série C. Até o momento é positiva, não estou desconfiado das aquisições do clube. O Camilo, meia, experiente, rodado, junto com Vinícius, mesmo que não sejam titulares, possuem um espírito de liderança, o mesmo ocorrendo com o Ícaro, que esteve esse ano no clube, sabe da pressão que é jogar aqui e vão saber repassar confiança aos novos atletas”, disse.

O Leão terá como base central de sua pré-temporada o Estádio Baenão. A Toca do Leão será primordial para a equipe, que também contará com toda a estrutura do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP). Essa era uma das preocupações do executivo de futebol Sérgio Papellin, que pediu melhorias em algumas áreas do clube para melhor atender as demandas necessárias nesse início de trabalho.

Os atletas terão pausas nos treinos para o Natal e Reveillon, e acredita-se que todo o grupo já esteja reunido em Belém, após o dia 3 de janeiro, já que vários atletas precisam cumprir seu período de férias por lei, principalmente aqueles que estavam disputando a Série B do Brasileiro nesta temporada.

Confira os jogadores já contratados para 2024

Goleiro: Léo Lang

Lateral-direito: Vidal

Lateral-esquerdo: Raimar

Zagueiros; Ícaro, Reniê e Ligger

Volantes: Vidal e Renato Alves

Meias: Camilo e Pavani

Atacante: Ytalo