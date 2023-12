Saiba as possíveis datas de estreia de Remo e Paysandu no Parazão de 2024

Os jogos de Remo e Paysandu na primeira rodada o Campeonato Paraense de 2024 já tem data e horário definidos. De acordo com o jornalista Carlos Ferreira, o Papão vai estrear na competição no dia 20 de janeiro, data de abertura da competição. Já o Leão começa no torneio no dia seguinte. Ambas as partidas serão disputadas no Mangueirão.

Os dois maiores clubes do Pará estreiam diante dos dois finalistas da Segundinha de 2023. No sábado (20), às 19h, o Papão encara o Santa Rosa, vice-campeão da divisão de acesso. Já no domingo (21), às 16h, o Leão recebe o Canaã, vencedor do torneio.

Ambas as estreias devem ocorrer no estádio Mangueirão a pedido das direções dos clubes. Tanto Remo quanto Paysandu querem utilizar mais o Estádio Olímpico em 2024. Além disso, eles querem realizar um jogo de abertura da temporada com público cheio, para a apresentação do elenco.

Apesar da apuração do jornalista, a FPF ainda não se pronunciou oficialmente sobre a tabela detalhada do Parazão. A expectativa é que as datas, horários e locais das partidas das primeiras rodadas sejam divulgadas ainda neste ano.

O atual campeão paraense é o Águia de Marabá. Em 2023, o Azulão conquistou o primeiro título da história, com uma vitória nos pênaltis, sobre o Remo, no Baenão. O time de Marabá foi apenas a terceira equipe do interior a conquistar a taça.