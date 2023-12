Presidente do Remo comemora título paraense feminino: 'começamos com o pé direito'

Pode-se dizer que o presidente Tonhão assumiu o Clube do Remo com o pé direito. Campeão do Parazão Feminino de 2024 após vencer o Paysandu por 3 a 0, o Remo garantiu o terceiro título estadual consecutivo na quarta-feira (13), no novo Mangueirão, em Belém.

Depois da partida, Tonhão parabenizou as atletas e afirmou que gestão começou com o pé direito.

"Elas deram o sangue e deram a vida. Quero agradecer em nome de todos que acompanharam de perto esse campeonato, elas acabaram de conseguir o tricampeonato”, celebrou Tonhão.

Além disso, o presidente falou sobre a nova gestão do Leão ter iniciado os trabalhos com direito a título paraense. “Tenho muita alegria de começar essa nossa gestão, principalmente ganhando do Paysandu. Começamos com o pé direito. Claro, sempre com humildade, respeito e satisfação”, destacou.

Com o título, o Remo conquistou pela quarta vez na história o Parazão feminino, o terceiro consecutivo e o segundo em cima do Paysandu, seu maior rival. Já o Papão jamais levantou a taça do Parazão feminino.

Competições nacionais

Apesar do vice-campeonato, o Paysandu não terminou a temporada com as mãos abanando. Por chegar à decisão, o clube alviceleste garantiu vaga na Série A3, a Terceira Divisão, do Campeonato Brasileiro Feminino do próximo ano. Essa será a primeira participação bicolor num torneio nacional.

Já o Remo, campeão, jogará a Série A2 - Segunda Divisão - em 2024. A vaga, no entanto, não foi conquistada via campeonato estadual. Neste ano, o Leão conquistou o acesso à Segundona por meio da Série A3.