STJD indefere mandado de garantia do Paysandu e define Parazão de Basquete com Remo e JP8 Esportes

Após 23 dias de paralisação, o Campeonato Paraense adulto de basquete poderá, enfim, ser retomado, graças a intervenção do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que dissolveu uma questão entre os clubes participantes e o Paysandu, que havia ficado de fora da competição. Em decisão apertada, o STJD negou o mandado de garantia do Paysandu e definiu que a competição seja disputada entre Clube do Remo e JP8 Esportes.

Por 3 votos a 2, a Federação Paraense de Basquete saiu vitoriosa na ação patrocinada pelo Paysandu, estando a partir de agora, livre para definir o calendário da competição, conforme frisa o presidente da entidade, Neto Vieira. "Vamos retornar com o campeonato com o regulamento que tinha sido aprovado, conforme resultado do tribunal. Só está faltando essa categoria adulto para encerrarmos o ano de 2023. Foi uma vitória e tanto para o basquete paraense", comentou.

A partir da queda da liminar na corte desportiva, foi definido que Remo x JP8, irão disputar o título de 2023 em melhor de cinco jogos.

Entenda o caso

O imbróglio teve estopim às vésperas da primeira partida da competição, que em 2023 seria disputada em formato de playoffs por Clube do Remo e JP8 Esportes. As equipes entrariam em quadra no dia 21 de novembro, no Ginásio Serra Freire, mas um documento enviado pelo STJD proibiu a realização da partida, graças a um pedido impetrado pelo Paysandu.

A equipe alviceleste estava em desacordo com a cláusula presente no regulamento da competição, apresentada pelo Remo à FPB, que limita o número de inscrições de jogadores que não residem no estado.

Segundo dirigentes do clube bicolor, a decisão da federação prejudicou a participação do clube no torneio e ocorreu por motivações políticas, favorecendo o Remo. O Paysandu também alegou possíveis erros na aplicação dos prazos para apresentação das propostas administrativas das equipes.