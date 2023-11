STJD: Paysandu avalia interrupção do Parazão de Basquete e aponta falhas no regulamento: 'Absurdo'

O Departamento de Basquete do Paysandu convocou uma entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (22) para esclarecer a posição do clube acerca da paralisação do Campeonato Paraense de Basquete, ocorrida na última terça-feira (21), a pedido do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O imbróglio que envolve a disputa teve seu estopim às vésperas da primeira partida da competição, que este ano seria disputada em formato de playoffs por Clube do Remo e JP8 Esportes. Eles entrariam em quadra na última terça (21), no Ginásio Serra Freire, mas um documento enviado pelo STJD proibiu a realização, graças a um pedido impetrado pelo Paysandu.

De acordo com os diretores, existe uma cláusula no regulamento sobre participação de atletas de fora e do estado. "O Paysandu nunca se opôs ao número de jogadores de fora. O clube queria que viessem três de fora. O Remo sugeriu um, e, de pronto, a Federação Paraense deBasquete acatou e nós também acatamos", explica Raphael Gonçalves, que segue na questão.

"A principal queixa é referente aos nossos jogadores locais, que estão inscritos há mais de um ano, vinculados no portal da CBB e mesmo assim foram impedidos de serem inscritos por causa de um regulamento apresentado há menos de um mês da competição", segue.

A cláusula da discórdia obriga os jogadores locais a comprovarem ao menos um mês de residência no Pará, fato, que, segundo eles, não encontra jurisprudência esportiva. Além disso, o clube teria pedido explicações à federação, mas não obteve retorno até a data de início do mesmo.

"Tem mais de 30 dias que ingressamos com pedidos de esclarecimentos. O último prazo que eles deram foi de 15 dias úteis para o Clube do Remo se manifestar. Esse prazo terminaria ontem ou hoje, coincidentemente no início do campeonato. Nos vimos obrigados a ingressar no STJD. Eles aceitaram nosso pedido e 24 horas depois soltaram uma liminar para suspender", explica Raphael.

Ainda conforme o clube, a medida não pretende boicotar a competição, da qual o Paysandu é o atual tetracampeão, e, paralelamente, promove competições para seus atletas, que recebem salários mensais por temporada, assistência médica, fisioterapia, academia, suplementação e transporte, mas sim resguardar o esporte e seus admiradores.

"Quem rege o basquete nacional é a CBB. Se o meu atleta está escrito lá, num portal como o BID do futebol, e registrado no Paysandu, por que ele não pode jogar? Isso é um absurdo. A gente busca fazer basquete. O prejuízo é mais pelo basquete como um todo. Esse campeonato já está guardado no coração da maioria dos paraenses e se for um regulamento justo, estamos dispostos a conversar e participar", completa Wagner Viana.