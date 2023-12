Paysandu não quer cometer erros de 2023 e técnico garante elenco forte desde o inicio da temporada

O planejamento de contratações do Paysandu para 2024 é não cometer os mesmos erros de 2023. O clube manteve uma base da equipo para o ano que vem e busca fechar um elenco forte para competir em alto nível todas as competições, inclusive o Parazão. O técnico Hélio dos Anjos afirmou que o clube busca ter um grupo homogêneo para buscar no mercado jogadores pontuais para a Série B. O comandante alviceleste fez questão de citar que sonha com o Papão na Série A e que vali buscar.

“Não podíamos iniciar a temporada e contratar para o Campeonato Paraense e depois a Série B. Temos que ter 85% do grupo para desenvolver agora e apenas 15% de reposições pontuais. Vários clubes da série B mantiveram a base e não podemos achar que, em 15 dias, entre o Campeonato Paraense e o Brasileiro, vamos ter condições de jogo. Paraense é obrigação do Paysandu e do Remo. Não posso entrar no Campeonato Paraense e falar que vou só participar. Esse campeonato foi feito para ganhar”, falou.

Os dirigentes do Paysandu já citaram que o planejamento bicolor para 2024 é brigar para colocar o Paysandu na Série A competição que o Papão não joga desde 2005. Para Hélio dos Anjos, a pressão por um possível acesso não atrapalha e afirma que o sonho do Série A começou hoje.

“De maneira alguma [a pressão atrapalha]. Eu tenho o direito de sonhar, eu também sonho pelo acesso. Vamos entrar na Série B para ser um dos quatro [primeiros]. O sonho é um direito de todos, estamos sonhando a partir de hoje. Minha palavra de ordem é ganhar”, falou, o técnico.